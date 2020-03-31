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Alanya Belediyesi Korona virüs mücadelesinde planlı altyapı işlerini aksatmıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi bir yandan Korona ile mücadelesini sürdürürken bir yandan da periyodik işlerine aralıksız devam ediyor.Alanya Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs mücadelesini sürdürürken daha önce planlanan periyodik işlerine de ara vermiyor.

Alanya Belediyesi bir yandan Korona ile mücadelesini sürdürürken bir yandan da periyodik işlerine aralıksız devam ediyor.
Alanya Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs mücadelesini sürdürürken daha önce planlanan periyodik işlerine de ara vermiyor. Alanya Belediyesi’nin icracı müdürlüklerine bağlı ekipler, çalışma takviminde planlanan programlarını aksatmadan özveriyle yerine getiriyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sugözü Mahallesi’ndeki eskiyen cadde ve sokakların asfaltını yeniliyor. Asfalt Kırım Makinesi ile eski asfalt sökülme işi, 30 metrelik yol kavşağından başlatıldı. Tepe, Paşaköy ve kuzey mahallelerindeki vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sugözü Caddesi’nde sürdürülen altyapı çalışmasının ardından sıcak asfalt yapılacak.
Ayrıca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi Yenimahalle Sokak’ta da sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Korona nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini buna rağmen Alanya Belediyesi’nin asli görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı. Yücel, “Dünya’yı etkisi altına alan ve maalesef Ülkemizde de zorlu bir süreçten geçmemize neden olan Covid-19’a rağmen sürecin ardından vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına Alanya Belediyesi olarak asli görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.

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