YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya Belediyesi Uluslararası İstanbul Culinary Cup’a katılacak

Alanya Belediyesi Uluslararası İstanbul Culinary Cup’a katılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Türkiye’deki önemli şefleri, gıda tedarikçilerini ve gastronomi sektörüne yön veren kişileri bir araya getiren ‘’Uluslararası İstanbul Culinary Cup’’ etkinliği için 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde olacak.Gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan İstanbul Culinary Cup 2 gün sürecek.

Alanya Belediyesi Türkiye’deki önemli şefleri, gıda tedarikçilerini ve gastronomi sektörüne yön veren kişileri bir araya getiren ‘’Uluslararası İstanbul Culinary Cup’’ etkinliği için 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde olacak.
Gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan İstanbul Culinary Cup 2 gün sürecek. Gastronomi sektörünü bir araya getiren ve Dernek Başkanlığını Şef İsmail Ay’ın daveti ile organizasyona katılan Alanya Belediyesi, Alanya’yı adeta İstanbul’a taşıyacak. Organizasyonda Chef Rafet İnce koordinatörlüğünde canlı yarışmalar düzenlenirken bir taraftan Türkiye’nin en önemli mutfak ve gıda tedarikçileri ürünlerini tanıtacak. Ayrıca mutfak ile ilgili çalışmaları olan belediyeler, katılımcılar için 2 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

2020 teması ‘Mutfak Mirası Alanya’
Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş, Alanya, Gaziantep gibi yöresel mutfak ve mutfak kültürlerinin İstanbul’a taşınmasına vesile olan İstanbul Culinary Cup etkinliğinin 2020 yılı teması ise ‘’Mutfak Mirası Alanya’’ olarak belirlendi. Alanya Belediyesi tarafından Mutfak Mirası Alanya teması ile işlenecek organizasyonda, Mutfak Mirası Alanya sistemine üye olan işletmeler, mutfak kültürünü ve yerli gıdaları tanıtmak üzere güç birliği oluşturdular. Alanya Belediyesi ile birlikte Mutfak Mirası Alanya üyeleri Nerdek Cafe, Mezza Gurme, Gold Hotels, Alaiye Hotel, Yöresel Alanya Ev Yemekleri ve Vatanoğlu Gıda hem yöresel lezzetleri hem de yerli gıdaları tanıtmak adına 2 gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi’nde olacak.

Alanyalı usta şefler yarışacak
Alanya’da çalışan Usta şefler, bir taraftan Alanya’nın yerel ürünlerini tanıtan tadım stantlarında bulunurken bir yandan da pek çok kategoride İstanbul Culinary Cup yarışmacısı olacak. Alanya Belediyesi tarafından desteklenen Alanyalı Usta Şefler, 2 gün boyunca yarışarak Alanya’yı temsil edecek.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel İstanbul’da düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet ederek, "Mutfağımıza ve mutfak kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılması için pek çok çalışma yürütüyoruz. Mutfak Mirası Alanya (Culinary Heritage Europe) sisteminin ilk lisans haklını alarak bu gastronomi ağına katıldık. Şehrimizde sisteme ait üyelerimiz ile yerel ürünler ve yöresel yemekler hususunda şehrin gastronomi turizmine geçişi için önemli katkıları olduğunu düşündüğümüz bu etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Antalya Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:29
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi

Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.