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Alanya Gülevşen Camii’nin ana duvarları tamamlandı

17.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii’nin restorasyon çalışmaları kapsamında binanın duvarları aslına uygun olarak inşa edildi.14’üncü Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’ndeki tarihi Gülevşen Camii’ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun hazırlanan proje kapsamında çalışmalar yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii’nin restorasyon çalışmaları kapsamında binanın duvarları aslına uygun olarak inşa edildi.
14’üncü Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’ndeki tarihi Gülevşen Camii’ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun hazırlanan proje kapsamında çalışmalar yapılıyor. Çalışmayla, çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları tek tek ayıklandı. Duvarlar bu taşlar da kullanılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa edildi.
Sağlam duvarlarda ise taşlar arasındaki derzler yenilenip, temizlendi. Bu arada mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın da inşası da tamamlandı. Tarihi caminin bahçesinde bulunan üç katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirilirken, caminin bahçesine toprak dolgu yapıldı. İstinat duvarının çalışmaları da devam ediyor. Binanın toprak zemini de Müze Müdürlüğü yetkililerinin talimatları doğrultusunda kazılıyor.

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