Alanya HEP Üniversitesi’nden çevrimiçi uluslararası konferans

3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansı, bu yıl dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle 6-8 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesince düzenlenen, Konferans Başkanlığını Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh A. Nia’nın yaptığı Konferansın, Korona salgını nedeni ile bu yıl çevrimiçi yapılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet D. Öner, "Bu konferansın en önemli özelliğinin salgın sürecinde ortaya çıkan gereksinimlerin konut mimarisi ve şehircilik alanına nasıl yansıyacağının tartışılıyor olmasıdır. Mimarlığın ve kent planlamasının geleceğine dair anlayış geliştirmek, son çıkan bildirileri, metodolojileri ve gelişmeleri paylaşmak için organize edilen ve alanın önde gelen bilim insanlarını bir araya getirecek konferansa talep oldukça yoğun olmuştur” diye konuştu. Öner, 3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansına bu yıl 29 ülkeden 161 bildiri başvurusu yapıldığını sözlerine ekledi.

"Yaşam tarzı değişti"

3. Uluslararası “Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş İlişkiler” Konferansı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hourakhsh A. Nia ise, Çin’de başlayan ve kısa bir süre içerisinde dünyaya yayılan Korona salgının insanların yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini söyledi. Salgın olmasaydı Konferansın Alanya’da gerçekleştirileceğini söyleyen Nia, "Bildiğiniz gibi, konferansımızı çevrimiçi yapmaya karar vermemizin ana nedeni, son zamanlarda ortaya çıkan ve insanların yaşam tarzını tamamen değiştiren salgından kaynaklandı. Yakın zamanda ortaya çıkan virüs, bir mimar ve kentsel planlamacı olarak bizlere, konut ve mimarlık kavramını yeniden düşünmek üzerine birçok soru yöneltti. Maalesef, II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan toplu konut ihtiyacı ve Le Corbusier’in “içinde yaşanacak bir makine olarak ev” şeklindeki erken modernizm düşüncesi, ev kavramını basit bir sığınağa çekti. Bu iddianın kanıtı, içinde bulunduğumuz karantina günlerinde aile içi anlaşmazlığın ve psikolojik sorunların artmasıdır. Bu nedenle bu konferansta gündeme getirmek istediğim önemli soru; konutlarımızın, kullanıcıları için neden daha dinamik ve önemli bir ortam sağlamadığı ve günümüz konutlarının, kullanıcıları için psikolojik baskıya neden olan eksik tasarım göstergelerinin neler olduğudur. Bu sebeple, çok daha önemli bir konut ortamı sağlamak için, konut fikrini yeniden düşünmek mimarların ve şehir planlamacılarının önceliği olmalıdır. Dolayısıyla, güncel sorunun manifestosu olarak, salgın sonrası dünyanın, evi içinde yaşanacak bir yer olarak değerlendirmek açısından kentsel planlama tarihinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konferans, üniversitesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

