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"Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz" etkinliği yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

"Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz" etkinliği yapıldı

Alanya Kalesi'nde "Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz" adlı etkinlik düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programında altıncısı düzenlenen "Sokakta Satranç Var" kapsamında "Alanya Tarihini Satrançla Buluşturuyoruz" etkinliği yapıldı.

Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Alanya Kalesi'nde velilerin de katıldığı satranç turnuvasına, çoğunluğu çocuk olmak üzere 8 ile 55 yaş arasında 55 kişi katıldı.

Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı gazetecilere, Alanya tarihini satrançla buluşturduklarını söyledi.

Gençleri Alanya iç kalesinde satranç organizasyonuyla bir araya getirdiklerini anlatan Kıldırgıcı, "Amacımız Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini hem gençlerimize tanıtmak hem de bu kültürü onlara aşılayarak satranç sporunu sevdirmek." dedi.

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