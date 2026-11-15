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Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonda istenen reytingleri alamayınca final kararı aldı. Halef final fragmanı ise yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Ateşli sahnelerin dikkat çektiği fragman X'te konuşuluyor.

Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu
Nebahat Kübra Akalın

Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni sezonda istenen reytingi alamadı. Aybüke Pusat'ın ayrılmasından sonra sık sık gündeme gelen Halef dizisi için kanal kararını verdi.

HALEF FİNALİ KAÇINCI BÖLÜMDE?

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümde final yapacak. Dizinin 12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 42. bölümünde reytingler az da olsa arttı ama bu durum kanalın kararını değiştirmedi.

Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu 1

Çekilen son bölümden fragman da geldi. 43. bölümde final yapacak Halef'in fragmanına ateşli sahneler dikkat çekti.

Yıldız'ın Serhat'a "Seni çok seviyorum, artık ben seninim sen benim" demesi ve ikilinin yatağa girdiği sahne X'i salladı.

Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu 2

Sosyal medyada ateşli sahnelerin yer aldığı fragmana dair "Oha sonunda", "Finali halvete ayırmışlar", "Şu sahneyi son bölüm mü izleyecektik ya", "Final yazısı ve halvet ikisini bir arada almak içimde hem sevinç hem hüzün yarattı", "Of bu sahne çok ateşli" yorumları yapıldı.
Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu 3

Öte yandan dizinin fragmanının X'te "Yetişkinlere yönelik içerik" filtresiyle görünmesi de gözlerden kaçmadı.
Halef: Köklerin Çağrısı final fragmanına ateşli sahneler damga vurdu 4

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Anahtar Kelimeler:
Halef dizisi
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