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Alanya Ultra Trail 2021'in tarihi belli oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:43 | Son Güncelleme

Alanya Ultra Trail 2021'in tarihi belli oldu

Yörükler ve ultra maraton koşucularının benzer yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Alanya Ultra Trail 2021'in, 3 Nisan 2021'de Merrell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Organizasyonun medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, sporculara tarihi Kızılkule, Damlataş Mağarası, muz bahçeleri, Alanya Kalesi ve Toroslar gibi Akdeniz'in simge noktalarında koşarak dört farklı yarış seçeneği sunulacak.

Katılımcılara bir günde dört mevsimi yaşatması beklenen yarışlarda, 76 kilometre mesafeli "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometre mesafeli "Taurus Mountain Marathon", 28 kilometre mesafeli "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometre mesafeli "Alaiye Short Trail"in kayıtları, "http://www.alanyaultra.com" internet adresi üzerinden başladı.

Organizasyonda mücadele edecek sporcular, Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) puanı da kazanacak.

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