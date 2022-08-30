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Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

30.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Okurcalar Mahallesi'nde otelde tatil yapan Ahmet Demir (57), serinlemek için eşiyle birlikte denize girdi.

Çırpınmaya başlayan Demir, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya deniz boğulma

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