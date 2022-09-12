Alanya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserini yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının altında beton mikserini yıkayan Şafak Sönmez, elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Sönmez, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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