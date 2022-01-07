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Alanya'da güneş panellerinin çalınması güvenlik kamerasında

07.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin güneş panellerinin iki zanlı tarafından motosikletin sepetine yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Konaklı Mahallesi'ndeki otele ait 12 güneş panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu kimlikleri belirlenen M.C.S. (35) adresinde gözaltına alındı, M.Y.S'nin (28) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

M.C.S, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında güneş panellerini motosikletin sepetine yükleyerek çalan iki zanlının kaçma anı yer alıyor.

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