YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da iki otele kaçak içki baskını

Alanya’da iki otele kaçak içki baskını

ANTALYA HABERLERİ  | 02.02.2020 21:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin iki otele düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 100 cc’lik 24 şişe kaçak içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 35 litre sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren iki otelde içki üretildiği ve müşterilere servis edildiği bilgisine ulaştı.

Alanya’da iki otele kaçak içki baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin iki otele düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 100 cc’lik 24 şişe kaçak içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 35 litre sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren iki otelde içki üretildiği ve müşterilere servis edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler çeşitli markalarda 100 cc’lik 24 şişe kaçak içki, bidon içerisinde sahte alkol yapımında kullanılan sıvı, 7 adet boş şişe, 3 adet huni ele geçirilirken, olayla ilgili S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Antalya Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:05
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Asya Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Cimnastikçilerin Yılsonu Gösterisi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.