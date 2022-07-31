Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti H.Ç. (30) ve U.İ'nin (32) çaldığını tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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