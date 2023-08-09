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Alanya'da oltaya takılan caretta carettayı tur teknesinin kaptanı kurtardı

09.08.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde oltaya takılan caretta caretta, tur teknesi kaptanı tarafından kurtarılarak denize salındı.

İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde caretta carettanın çırpındığını gördü.

Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını saplanan iğne ve dolanan misinadan kurtardı.

Kaptana yardım eden tatilciler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti. Caretta caretta daha sonra yeniden denize bırakıldı.

Suda tahta parçasına sarılmış halde bulduğu caretta carettayı teknesine çıkardığını söyleyen kaptan Meşe, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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Alanya Caretta Caretta alanya kalesi kurtarma

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