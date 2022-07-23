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Alanya'da Rus uyruklu kişi evde ölü bulundu

23.07.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da Rus uyruklu kişi evde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kişi, kaldığı evde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus uyruklu Arkadiy Kolomiets'ten (54) haber alınamaması ve evden koku gelmesi üzerine komşuları ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde buldukları Kolomiets'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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