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Alanya’da sulama kanallarını temizliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı oluyor. Çalışmalara Demirtaş bölgesinden başlayan Büyükşehir Belediyesi’nin 19 kişilik ekibi, çiftçiler için büyük önem taşıyan sulama kanallarındaki temizliği yaz aylarına kadar bitirmeyi hedefliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı ekipler, yaz aylarında çiftçilerin ürünlerine adeta can suyu getiren sulama kanallarında temizlik çalışmalarına
başladı. Alanya’nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Demirtaş bölgesindeki tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Oluşturulan 19 kişilik ekiple mahalleyi çevreleyen sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıklar temizleniyor. En kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla üreticilerin yazın sulama suyu kanalı kaynaklı bir sorun yaşamaması amaçlanıyor. Bölgedeki üreticiler, "Bizim için yaz aylarında hayati önem taşıyan sulama kanalında yapılan bu çalışma çok önemli" dedi.

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