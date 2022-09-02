Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli görülen otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, kubar esrar ve uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki Ş.B.T, M.A.İ, B.Ö. ve G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.



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