YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

02.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

Alanya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli görülen otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, kubar esrar ve uyuşturucu hap bulundu.

Otomobildeki Ş.B.T, M.A.İ, B.Ö. ve G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da atıl vaziyetteki okullar, yaşam merkezlerine dönüşüyorAntalya'da atıl vaziyetteki okullar, yaşam merkezlerine dönüşüyor
Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiCHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Alanya uyuşturucu jandarma

Antalya Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:50
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.