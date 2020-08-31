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Alanya’da yaya alt geçitlerine bakım yapılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya merkezde bulunan yaya alt geçitlerinde bakım çalışmasına başladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya merkezde bulunan yaya alt geçitlerinde bakım çalışmasına başladı. Alt geçitler yıkanıp temizlenerek boyanıyor.
Alanya merkezde bulunan 17 adet yaya alt geçidinde Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce bakım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yaya alt geçitlerini önce yıkayıp temizliyor sonrasında ise boyama çalışması yapıyor. Alt geçitler, belirli aralıklarla yıkanıp temizlenmeye devam edecek.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda üstlendiğimiz görevlerimizi yerine getirmeye ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için yaya alt geçitlerimizde çalışmalar başlattık. Çalışmalar doğrultusunda yaya alt geçitlerimizi yıkayıp temizliyoruz ve ardından boyama çalışması yapıyoruz” dedi.

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