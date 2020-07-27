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Alanya’da yeni il emniyet müdürü yardımcısı göreve başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinden sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı’nın yerine atanan Muhittin Ergen, görevine başladı.Antalya’nın doğusundaki Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinden sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, emekli olmasının ardından yerine 2.

Alanya’da yeni il emniyet müdürü yardımcısı göreve başladı

Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinden sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı’nın yerine atanan Muhittin Ergen, görevine başladı.
Antalya’nın doğusundaki Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinden sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, emekli olmasının ardından yerine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muhittin Ergen, atandı. Yaklaşık 12 yıldır Antalya’nın farklı bölgelerinde Asayiş ve Trafik gibi görevler de bulunan Ergen, son olarak Antalya Doğu İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine Alanya’da makamında bu sabah itibariyle mesaiye başladı.

Alanya’da yeni il emniyet müdürü yardımcısı göreve başladı

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