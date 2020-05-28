YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alanya’da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih Uysal (22) kullandığı 07 AIZ 505 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet asfalt zemine savrulurken, kazanın şiddetiyle sürücü Uysal yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, yaralıya ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan gelen kadın doktor yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uysal’ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uysal’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Antalya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Golf’ün Yıldız Gençleri Oyunlarıyla Göz Doldurdu

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.