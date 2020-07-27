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Alanya’nın yeni kaymakamı göreve başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesine atanan Kaymakam Dr.

Antalya’nın Alanya ilçesine atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ilçeye gelerek görevine başladı.
Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi ile Alanya’ya atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, yeni görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Ürkmezer, daha sonra makamına geçti.
Burada kendisini karşılayanlara teşekkür eden Ürkmezer, “10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alanya’ya atanmış bulunuyorum. Bugün de göreve başladım. Öncelikle Alanya gibi hem bölgesinde hem ülkesinde hem de dünyada yeri bulunan bir ilçede göreve başlamaktan çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bütün mesai arkadaşlarımla, yerel yönetimlerle, STK’larla, vatandaşlarımızla beraber Alanya için güzel işler yapmaya çalışacağız. Ben her göreve başladığımda şunu söylüyorum. Allah hayırlısıyla iyi bir şekilde görevi teslim etmeyi de nasip etsin. Bizim için en güzel şey o. Alanya’da inşallah başladık. Buradan da ne kadar kalırız belli olmaz amma velakin ne kadar süre görev yaparsak yapalım, iyi bir şekilde vatandaşa hizmet edecek hayırlı, güzel hizmetlerle vatandaşın erişebileceği, bizim vatandaşa ulaşacağımız hizmetlerle inşallah Alanya’ya kaliteli çalışmalar yaparız. Bu uğurda tüm vatandaşlarla, hemşehrilerimizle, STK’larımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde çalışırsak, faydalı işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu sıcak karşılamada bunun sinyal sesini gördüm. Bütün arkadaşlarımızdaki bu iyi enerjiyi sinerjiye dönüştürmek de bizim çabamızla olacak. Hepimiz, hepiniz için hayırlı olsun” dedi.
“Artık Alanyasporluyum”
Bir gazeteci tarafından hangi takımı tuttuğu sorulan Ürkmezer, “Artık Alanyasporluyum. Futbola meraklıyım, onu söyleyeyim. Fenerbahçeliyim amma velakin artık Alanyaspor’u tutuyoruz. Evvelsi gün Alanyaspor deplasmanda maç kazanarak yerini garantiledi. Bir üst seviyeye çıktı. Çarşamba günü de kupa finali var. İlk mesajımız da Alanya’ya kupa finalinde başarı dilemek olsun. Gönlümüz Alanyaspor ile” diye konuştu.

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