Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor

Karşılaşma, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde saat 16.30'da başladı.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
5. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın sol ayakla sert şutu az farkla auta gitti.
18. dakikada Bakasetas'ın derin pasıyla hareketlenen Cisse topu Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top auta çıktı.
40. dakikada sakatlanan Alanyasporlu Lokman Gör yerini Steven Caulker'a bıraktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
48. dakikada sağdan gelişen atakta Tayfur'un ortasında Cisse'nin tek vuruşu kalecide kaldı.
57. dakikada Welinton, Sackey, Taha ve Cisse yerini Barış, Siopis, Ceyhun ve Yacine Bammou'ya bıraktı.
67. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Steven Caulker'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Yacine Bammou tamamladı, fakat top kalecide kaldı.
70. dakikada Bakasetas'ın yerine Veysel Ünal, Efecan'ın yerine Emre Bekir oyuna girdi.
79. dakikada ise Hasan Ayaroğlu'nun yerine Hakan Erçelik oyuna girdi.
80. dakikada Siopis yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi. Kaleci topu son anda kornere çeldi.
83. dakikada Tayfur Bingöl yerini Hamza Özdemir'e bıraktı. Mücadele golsüz berabere bitti.
Alanyaspor 4. hazırlık maçını 25 Temmuz'da Gazişehir ile oynayacak.
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