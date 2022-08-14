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Alanyaspor-Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı! Weghorst'un müthiş asisti ve N'koudou'nun golü...

14.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ikinci hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verdi. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyordu. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın henüz 3. dakikasında golü buldu ve sezonun en erken golüne imza atmış oldu.

Alanyaspor-Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı! Weghorst'un müthiş asisti ve N'koudou'nun golü...
Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig 'de 2. hafta heyecanında Alanyaspor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verdi. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyordu. Beşiktaş'ın karşılaşmanın henüz başında bulduğu gol bütün planları bozdu.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Beşiktaş'ın 3. dakikada attığı gol bu sezon bir ilki yaşattı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Weghorst'un müthiş asistini gole çeviren N'koudou, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı.

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş n'koudou nkoudou weghorst
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