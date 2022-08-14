Alanyaspor-Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı! Weghorst'un müthiş asisti ve N'koudou'nun golü...

Süper Lig 'de 2. hafta heyecanında Alanyaspor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verdi. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyordu. Beşiktaş'ın karşılaşmanın henüz başında bulduğu gol bütün planları bozdu.

BU SEZON BİR İLK YAŞANDI

Beşiktaş'ın 3. dakikada attığı gol bu sezon bir ilki yaşattı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Weghorst'un müthiş asistini gole çeviren N'koudou, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



