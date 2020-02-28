Alanyaspor Beşiktaş maçında penaltı tartışması

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 53. dakikada penaltı bekledi.

Siyah - beyazlılarda Gökhan Gönül, Alanyaspor ceza sahasında Papiss Cisse ile birlikte topa aynı anda hamle yaptı. Cisse'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Gönül, penaltı bekledi. Top dışarı çıktıktan sonra VAR odasını dinleyen karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi ve oyuna aut atışıyla başlandı.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyona uzun süre itiraz ederken, siyah - beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.