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Alanyaspor Beşiktaş maçında penaltı tartışması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2020 23:00 | Son Güncelleme

Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı bekledi ama bu beklenti olumlu sonuçlanmadı.

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 53. dakikada penaltı bekledi.

Siyah - beyazlılarda Gökhan Gönül, Alanyaspor ceza sahasında Papiss Cisse ile birlikte topa aynı anda hamle yaptı. Cisse'nin müdahalesi sonrasında yerde kalan Gönül, penaltı bekledi. Top dışarı çıktıktan sonra VAR odasını dinleyen karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi ve oyuna aut atışıyla başlandı.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyona uzun süre itiraz ederken, siyah - beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.


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Beşiktaş alanyaspor gökhan gönül penaltı pozisyonu tartışma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bugun yorum yapmıycam hemde hıc bısey ıcın yorumum sadece bu VATANiçin ŞEHİT olan ASLANparcaları ıcın olacak nurlar içinde yatın kardeşlerim hakkınızı helal edin bize
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