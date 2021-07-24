Alanyaspor'dan Berkan Kutlu açıklaması!

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu için Alanyaspor cephesinden açıklama geldi.

İşte Mevlüthan Çavuşoğlu sözleri;

"Berkan Kutlu için başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır."

23 yaşındaki Berkan, Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezon başında Sion'dan transfer olmuştu. (Bein Sports)



