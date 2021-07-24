SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor'dan Berkan Kutlu açıklaması!

Alanyaspor'dan Berkan Kutlu açıklaması!

24.07.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Berkan Kutlu için beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'dan Berkan Kutlu açıklaması!

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu için Alanyaspor cephesinden açıklama geldi.

İşte Mevlüthan Çavuşoğlu sözleri;

"Berkan Kutlu için başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Her iki taraf da belirli bir noktada görüştüğü takdirde bu transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice ortaya çıkacaktır."

23 yaşındaki Berkan, Akdeniz ekibine geçtiğimiz sezon başında Sion'dan transfer olmuştu. (Bein Sports)

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladıGalatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pierluigi Gollini Tottenham'daPierluigi Gollini Tottenham'da
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
G.Saray transfere devam ediyorG.Saray transfere devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Berkan Kutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

G.Saray transfere devam ediyor

G.Saray transfere devam ediyor

Kadro dışı kaldı! Süper Lig'den 3 talip

Kadro dışı kaldı! Süper Lig'den 3 talip

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.