Alanyaspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, iyi bir gidişatlarının olmadığını söyledi.

Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan son dakikaya kadar içinde farklı dinamikleri bulunduran bir maç olduğunu dile getirdi.

Henüz maçın başında rakibin eksik kalmasıyla oyunun akışının farklı yere çekildiğini anlatan Mateos, "Ardından bir gol bulduk. Ama VAR tarafından iptal oldu." dedi.

Mateos, oyuncu değişikleriyle oyuna müdahale etmeye çalıştıklarını ama bunun da hava şartlarından dolayı bir yere kadar olduğunu kaydederek, "Şu an çok iyi bir gidişatımız olduğu söylenemez. Şapkayı önümüze koyup, gerekli analizleri yaptıktan sonra, neyi nasıl düzeltmemiz gerektiği üzerinde duracağız." şeklinde konuştu.

Hava şartlarına rağmen maçın erken saatte oynanmasını eleştiren Mateos, "Bugün Alanya'da saat 14.30'da 35-36 derecede futbol maçı oynadık. Bu rakip ve bizler için zordu. Bugün hava gerçekten sıcaktı. Su molaları, kırmızı kart, VAR kontrolleri... Bir türlü maça adapte olamadık. 10 kişi kalan rakibimize karşı oyunu karşı sahaya yıkamadık. Maçı tam anlamıyla hissettik diyemeyiz. Elbette maçın devamında 2. yarıda golü bulduk. Beraberliği yakaladık. Ardından çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendirebilseydik şu anda çok farklı konuşuyor olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

