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Alanyaspor maçında çok etkisiz kalmıştı! Mauro Icardi maç biter bitmez İstanbul'dan ayrıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 11:20
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Alanyaspor karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan ancak etkisiz futboluyla maçın son bölümünde oyundan alınan Mauro Icardi eleştirilere maruz kalırken, Arjantinli futbolcu maçın ardından tatil için İstanbul'da ayrıldı. Bu durum bazı taraftarların eleştirilerine neden oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Alanyaspor mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve 81 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 81. dakikada oyundan çıkmış ve yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

MAÇ BİTER BİTMEZ AYRILDI

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Performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi, 4 günlük milli arayı değerlendirmek üzere maç biter bitmez İstanbul'dan ayrıldı.

Kanarya Adaları'na tatile giden Arjantinli forvet, o anları sosyal medya hesabından şu karelerle paylaşırken, bazı taraftarlar Arjantinli yıldıza eleştirilerde bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN O PAYLAŞIMLARI

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika galatasaray icardi
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