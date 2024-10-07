Alanyaspor maçında çok etkisiz kalmıştı! Mauro Icardi maç biter bitmez İstanbul'dan ayrıldı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Alanyaspor mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve 81 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 81. dakikada oyundan çıkmış ve yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.

MAÇ BİTER BİTMEZ AYRILDI

Performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi, 4 günlük milli arayı değerlendirmek üzere maç biter bitmez İstanbul'dan ayrıldı.

Kanarya Adaları'na tatile giden Arjantinli forvet, o anları sosyal medya hesabından şu karelerle paylaşırken, bazı taraftarlar Arjantinli yıldıza eleştirilerde bulundu.

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