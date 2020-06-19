Alanyaspor, taraftarların küfürlü tezahüratlarını paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi Antalyaspor’u 4-0 yenerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi. Alanyaspor, finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor taraftarları maç sonunda takımını coşkuyla karşılarken, bazı taraftarların Antalyaspor’a küfretmesi dikkatlerden kaçmadı.
Alanyaspor Kulübü, Antalyaspor maçının ardından taraftarlarının karşılama görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde taraftarlar, Alanyaspor’a alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi.
Alanyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Antalyaspor’a edilen küfür ise Antalyaspor taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.
İşte Max Kruse ayrılığının perde arkası
Araplar'ın Maicon teklifi hazır!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması
Henry'den flaş Galatasaray sözleri!
Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a destek!
Cengiz Ünder'e dev talip
Menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!
Trabzonspor'a kötü haber
Neymar herkesi gruba ayırdı!
UEFA FFP’de esneme yapacak
Ekuban kendini buldu
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Okuyucu Yorumları 0 yorum