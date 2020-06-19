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Alanyaspor, taraftarların küfürlü tezahüratlarını paylaştı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale yükselme başarısını gösterdi. Maç sonunda taraftarlar takımını coşkuyla karşıladı. Ancak; bazı taraftarlar Antalyaspor'a küfretti. Bu görüntülerin Alanyaspor resmi sosyal medya hesabından paylaşılması ise tepki çekti.

Alanyaspor, taraftarların küfürlü tezahüratlarını paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi Antalyaspor’u 4-0 yenerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi. Alanyaspor, finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor taraftarları maç sonunda takımını coşkuyla karşılarken, bazı taraftarların Antalyaspor’a küfretmesi dikkatlerden kaçmadı.

TARAFTALAR TAKIMINA DETSK VERDİ AMA...

Alanyaspor Kulübü, Antalyaspor maçının ardından taraftarlarının karşılama görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde taraftarlar, Alanyaspor’a alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Alanyaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Antalyaspor’a edilen küfür ise Antalyaspor taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

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