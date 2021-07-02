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Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan hedeflerini açıkladı:

02.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Amacımız sıralamada yukarıda olmak" - "Biz yine belirli şablonu gelen oyuncularla beraber oturtup, yine rekabetçi ve marka değerini yükselten bir Alanyaspor izletmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zorlu geçeceğini iyi bildikleri yeni sezonda hedeflerinin sıralamada yukarılarda yer almak olduğunu söyledi.

Atan, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımlardan dönen Marafona ve Juanfran'ın takıma katıldığını Davidson ile Babacar'ın da en kısa sürede idmanlara başlayacağını belirtti.

Siopis'in 6 Temmuz'daki Burdur kampına katılacağını anlatan Atan, transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

İç transfer de anlaşmak istedikleri bir oyuncunun olduğunu anlatan Atan, şöyle konuştu:

"Bu takımı 3-4 senedir taşıyan lokomotif oyunculardan sadece aramızda Efecan Karaca kalmış oldu. Büyük bir değişim yaşıyoruz. Zaten geçen sene de büyük bir değişim yaşamıştık. Bu sene de yine ciddi anlamda değişiklikler yaşıyoruz. Bu bizim için bir problem gözükse de bence transfer etmek istediğimiz oyuncular, giden oyuncuların yerlerini dolduracak kalitedeler. Öncelikle Alanyaspor taraftarının gönlü ferah olsun. Biz yine belirli şablonu gelen oyuncularla beraber oturtup, yine rekabetçi ve marka değerini yükselten bir Alanyaspor izletmek istiyoruz."

- "Bu sezon her takım için zor geçecek"

Atan, bu sezonun daha sert geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip, bu ligde tekrar iddialı bir takım olacaklarının sözünü verebileceğini dile getiren Atan, şöyle devam etti:

"Bütün Alanyaspor taraftarının bu sene birlik beraberlik içinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon her takım için zor geçecek. Yine 4 takım düşüyor ve Avrupa'ya giden takım sayısı belli. Biz bir hedefin içinde olacağız ve amacımız sıralamada yukarı da olmak."

- "Maalesef onun önüne geçemedik"

Alanyaspor'un, hem oyun hem de kulüp olarak gelen oyuncuların değerine değer katan bir yapısı olduğunu dile getiren Atan, bu oyunun da pozitif anlamda karşılığını aldıklarını söyledi.

Bakasetas'ı ciddi bir rakamla Trabzonspor'un transfer ettiğini aktaran Atan, "Takımımız için önemli lider bir oyuncu Tzavellas da bonservis ile gitti. Salih Uçan ve Caulker da bu sezon aramızdan ayrıldı. Biliyorsunuz ben devre arasındaki konuşmamda, 'biz büyük takımlara futbolcu yetiştiren kulüp olmamalıyız' demiştim. 'Bizim öyle bir misyonumuz yok' dedik ama maalesef onun önüne geçemedik. Onlar sözleşmelerini uzatmadılar ve birisi Fenerbahçe'ye birisi de sanırım Beşiktaş'a gidiyor. İyi mücadele ettiler, onlara yeni kulüplerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Takımın oyun sisteminden de bahseden Atan, bu sene bazı değişikliklerin olacağını belirtti.

Geçen sezon ligde geriye düşüp en çok puan kazanan 3 takımdan biri olduklarını anlatan Atan, şunları söyledi:

"Biz gelişerek bu durumu devam ettirmeye çalıştık. Bazı şeylerde öndeki bitiricilikle, kaliteyle alakalı. Biz hücumda sorunlar yaşadık. Babacar, gerçekten bizim için üst düzey ve ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu ama bazı zamanlarda bizden uzakta kaldı. O aramızda yokken sıkıntılar yaşadık. Bunların bizi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Tabi Bakasetas'ı da kaybettik. Baktığımız da aynı oyunu oynamayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu sene hücumdaki kaliteyi biraz daha yükseltebilirsek, bu sıkıntıları yaşayacağımızı düşünmüyorum."

Son 10 haftada oynadıkları oyunu, şu an Avrupa Şampiyonası'nda büyük takımların oynadığını gördüğünü dile getiren Atan, "Bu bizim olayın ne kadar içinde olduğumuzu gösteriyor. Ben ve ekibim bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu oynanan oyunları gördükten sonra oyuncular da kendileri gelip bize söylüyorlar. Şimdi oyunculara kampta göstermek için sunum hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

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