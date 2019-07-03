Alanyaspor testten geçti

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Alanyasporlu futbolcular bugün sakatlık riskini önlemek ve kas gruplarına göre uygun antrenman programının belirlenmesi amacıyla bazı testlerden geçti. Futbolcular, sabah teknik heyet ve sağlık ekibinin gözetiminde fitness salonunda analiz ve kuvvet testlerine tabi tutuldu. Gruplar halinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Gana ve Kamerun bir üst turda
Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi
Caner Erkin sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş için Boateng iddiası
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Trabzonspor Sosa ile görüşecek
Schalke04'te Ozan Kabak rüzgarı
Slimani Cezayir'i sırtladı
Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
Juventus, Rabiot’u açıkladı
Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'
G.Saray'a müjde! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor
Abdulkadir Parmak’tan, Onazi ve Mikel’e esprili gönderme
Adana Demir'e Gambiyalı kanat
Pellegrini geldi, Spinazzola gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum