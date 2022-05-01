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Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

01.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, bundan sonra yapabilecekleri bir şeyin kalmadığını belirterek, Malatya'yı yönetenlerin bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatyaspor'un zor günlerden geçtiğini söyledi.

Arslan, "Derdim, sabrıma hayrandır. Biz sabır gösteriyoruz, çalışıyoruz. Genç oyuncuların üzerinde duruyoruz. Bundan sonra bizim yapabileceklerimiz noktalanmıştır. Artık yönetim kurulu, Malatya'yı yönetenler bu işi biraz daha sahiplenebilirler." dedi.

Küçümseme anlamında söylemediğini ancak buraya gelirken personelin 2 bin 500 lira alınca bayram yaptıklarını anlatan Arslan, "Bu durumdayız. Deplasmana gidip gitmeme konularında dahi rahatsızlığımız var. Yarıştığımız yer Süper Lig. Bu tezadı ortadan kaldırmamız lazım. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Güzel şehir, güzel takım. İyi bayramlar." diye konuştu.

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