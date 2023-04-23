Alaplı’da otomobil ile patpat çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Gümeli istikametine giden Mert A. yönetimindeki 10 AIS 872 plakalı otomobil, Alaplı Mollabey köyü Aşağıdağ köyü yolu arasındaki Ulukum mevkiinde karşı yönde gelen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kaza sonucu araç yolun kenarına devrilirken, patpat ise yolun ortasına yan yattı.

Kazada, otomobildeki 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili ilçe jandarma ekipleri inceleme başlatırken, olay yerinde trafik kısa süreliğine kontrollü bir şekilde verildi.

