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Alaplı’da su kesintisi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan su kesintisine belediye ekipleri anında müdahaleye başladı.Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan su kesintisine belediye ekipleri anında müdahaleye başladı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşanan su kesintisine belediye ekipleri anında müdahaleye başladı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşanan su kesintisine belediye ekipleri anında müdahaleye başladı. Yetkililer yaşanan su kesintisinin gün içerisinde çözülüp su hizmetine başlanacağını bildirdiler.
Su kesintisinin ana su borusunda meydana gelen patlak yüzünden olduğunu açıklayan belediye yetkilileri, "İlçemiz Kefken altı üzerinde su şebekesini besleyen ana su borusu patlağı meydana gelmiş olup Belediyemiz Fen işleri müdürlüğü ekipleri duruma anında müdahale etmiş olup çalışmalara başlamıştır. Arızanın gün içerisinde giderilip şebekeye en kısa sürede tekrar su verilecektir. Vatandaşlarımızın su kesintisine karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur" açıklamasında bulundu.

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