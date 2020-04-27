YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Alaplı’da vak’a sayısı arttı

Alaplı’da vak’a sayısı arttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde korona virüs salgınına yakalananların sayısı artmaya devam ediyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde korona virüs salgınına yakalananların sayısı artmaya devam ediyor. Son 48 saatte 53 olan korona virüs (Covid-19) vak’a sayısının 65’e yükseldiği, bunlardan 41 kişinin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yeni vak’alarla birlikte Alaplı ilçesinde toplam korona virüs vak’a sayısının 65’e yükseldiğini kaydederek, "Bu vak’alardan 41 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif olanlardan 7 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Yılmaz, son tedbirlere uygun olarak halk pazarının da önümüzdeki çarşamba günü tekrar açılmaya başlayacağını da ifade ederek, "Valiliğimizin pazarla ilgili bir hafta uzatma süresi doldu ve önümüzdeki haftadan itibaren halk pazarı sadece sebze,meyve,gıda ve temizlik ürünleri satılmak ve belirtilen hususlara göre düzen sağlanmak kaydıyla tekrar açılacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:56
İkindi
16:45
Akşam
19:53
Yatsı
21:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.