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Alaplı’da vaka sayısı yükseldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, son 4 günde 9 kişi daha artarak 59’a yükseldi.Edinilen bilgiye göre, Alaplı’da 3 Mayıs pazar günü 50 olan koronavirüs (Covid-19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, aradan geçen 4 günün ardından 9 kişi daha artarak 59’a yükseldi.

Alaplı’da vaka sayısı yükseldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, son 4 günde 9 kişi daha artarak 59’a yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Alaplı’da 3 Mayıs pazar günü 50 olan koronavirüs (Covid-19) kesinleşen pozitif vaka sayısı, aradan geçen 4 günün ardından 9 kişi daha artarak 59’a yükseldi. Bunlardan, 3’ü yoğun bakımda, biri de entübe hasta olmak üzere 20 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği, 31 hastanın iyileştiği, 8 hastanın da evinde izole bir şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Alaplı ilçesinde, ilk vakanın çıktığı 20 Mart’tan bu yana, Covid-19 testi pozitif çıkan sadece bir hasta vefat etti.

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Sabah
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Öğle
12:54
İkindi
16:48
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Site Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
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