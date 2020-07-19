Alarm kurarak uyananlara "biyolojik saat" uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeteri kadar uykusunu almadan alarm sesiyle uyanmanın sağlık bakımından bazı sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanlarından olan Fidan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle çalışanların eski mesai kavramına dönmeye başladığını belirterek, çalışanların daha erken yatıp daha erken kalkması için uyku düzenine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Bireylerin uyku sürelerini koruması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Herkesin biyolojik ritmi var. Sağlıklı bir erişkinin ortalama 8 saatlik uyku süreci oluyor. Bu 8 saatlik süreci baz alarak uyku düzenimizi sağlayabiliriz. Modern yaşamın gereği olarak masa saati ve cep telefonu, tablet gibi cihazlarda bulunan yapay saatleri de kullanıyoruz. Kişiler sabah uyanmak için masa saatini ya da cep telefonu saatini kuruyor. Bu kişiler genellikle ihtiyacı olan maksimum ya da optimum uykuyu alamadan uyanıyor. Uykuyu yeteri kadar alamamak kişinin gün içindeki üretim kapasitesine katkısını azaltıyor ve işten istenilen performans alınamıyor."