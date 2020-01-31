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Alaşehir Belediyesi okulların bakımını yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde okulların genel bakımlarını yaptı.

Alaşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde okulların genel bakımlarını yaptı. Alaşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ekipleri Alaşehir’de bulunan 8 okulun badana, tamirat ve bahçe bakımlarını yaparak okulların ikinci döneme fiziki şartları iyileşmiş olarak girmesini sağladı.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına az bir zaman kalan Alaşehir Belediyesi ilçedeki 8 okulun genel bakımını gerçekleştirdi. Okulların boya, badana, tamirat ve bahçe düzenlemeleri yapılırken çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizin kültür hizmetleri kapsamında, eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, gençlerimiz ve onların gelişmesini sağlayacak olan öğretmenlerimizin eğitimlerinde başarılı olabilmeleri için fiziki şartların da eğitime uygun olması gerekir. Biz de belediye olarak bu ilkeleri göz önüne alarak, belediyemizin eğitime destek programları çerçevesinde bakım, badana, boya, çevre ve bahçe düzenlemelerine ihtiyacı olan okullarımızın bu taleplerini karşılıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, okullarımızın yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte eğitim öğretimi aksatmadan, ilk etapta merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan Alaşehir Ortaokulu, Çeşneli İlkokulu, Mustafa Beşikçi Rehabilitasyon Merkezi, 5 Eylül İlkokulu, İmam Hatip Lisesi, Alhan İlkokulu, Şahyar İlkokulu, Yeşilyurt Ortaokulu ve Gümüşçay Şehit Mehmet Yalçın İlkokulunda boyama, tadilat ve çevre düzenlemelerini tamamladılar. İhtiyaç halinde uygun zamanları değerlendirerek, çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

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