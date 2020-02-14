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Alaşehir Belediyesinden yerel kulüplere destek

MANİSA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi tarafından ilçede spor aktivitelerinin geliştirilmesi amacıyla yerel spor kulüplerine 5’er bin TL maddi destek verildi.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, seçim öncesi yaptığı çalışmalarda yerel kulüplere destek sözünü yerine getirdi.

Alaşehir Belediyesinden yerel kulüplere destek

Alaşehir Belediyesi tarafından ilçede spor aktivitelerinin geliştirilmesi amacıyla yerel spor kulüplerine 5’er bin TL maddi destek verildi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, seçim öncesi yaptığı çalışmalarda yerel kulüplere destek sözünü yerine getirdi. Alaşehir Belediyesi tarafından ilçede spor aktivitelerinin geliştirilmesi ve gençleri spora yönlendirilmesi amacıyla 5’er bin TL’lik maddi destek sağlandı. Destek sağlanan spor kulüpleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret etti. İlçede spor faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehirimizdeki yerel spor kulüplerimiz için seçim meydanlarında belediyemiz gelirlerinden spor kulüplerine pay ayıracağımızı söylemiştik. Bu sözümüzü hemen yerine getirmek istiyorduk, ama bu güne nasip oldu. Spor kulüplerimiz inşallah zaman içerisinde kendi kazanç kapılarını sağlayacaklar. Biz bu gün verdiğimizi sözü tutmanın sevincini yaşıyoruz. Kulüplerimize ilk etapta 5’er bin TL katkıda bulunduk. Artık gençlerimize daha iyi spor alanları yaratabilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hükümetimizin de destekleriyle spor stadyumumuzda yeni çimlendirme ve bakım çalışmalarına başlanacak. O zaman daha rahat ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapma imkanı bulacağız" dedi.
Spor kulüpleri adına konuşan Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Mehmet Ari, "Bu yaptığınız yardımlardan dolayı tüm spor kulüpleri adına teşekkür ediyoruz. Yarınlara daha iyi futbolcu yetiştirebilmek için gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmak için alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan koruyabilmek için bu tür ekonomik katkılar çok önemli. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz" dedi.
Kulüplere yardım toplantısına Alaşehir Belediye Başkan Yardımcıları Halis Özcan ve Halil Koç’un yanı sıra destek alan kulüp başkanları katıldı.

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