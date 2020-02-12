Alaşehir’de okulların güvenliği masaya yatırıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönem okul güvenlik toplantısı, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında, Alaşehir Ortaokulu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim yapabilmeleri için, eğitim için gerekli ortamın sağlanması amacıyla yapılan toplantıya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlık yaptı. Toplantıya Alaşehir Belediye Başkan vekili Muammer İbişoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, ilçede görev yapan okul müdürleri, okulların aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Kaymakam Abdullah Uçgun, 3 Şubat 2020 tarihinde başlayan ikinci yarıyıl eğitim süresinin, 19 Haziran 2020 Cuma günü sona ereceğini belirterek, "Bu süre içerisinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize başarılı, güvenli ve verimli bir yıl diliyorum. Bir ulusun kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabilir. İyi bir eğitim süreci için planlama en öncelikli konuların başında gelir. Bizim amacımız ilçemizde öğrencilerimize hep bir önceki dönemden daha verimli bir eğitim süreci yaşatmak. Hedefimiz, eğitim-öğretim yılının 1. döneminde elde edilen başarılı çalışmaların artırılarak devam ettirilmesidir. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik ’Güvenli okul, güvenli gelecek’ protokolünde okullarda güvenli ortamın sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü yapıldı. Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızca öğrencilerimizin güvenliği için çok ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirler bu dönem de artarak devam edecek." dedi.

Her derecedeki okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda eylem planı kapsamında çalışmalar yapılması ile güvenlik sorunlarının giderilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda eğitimi en önemli kamu hizmeti olarak gördüğünü belirten Kaymakam Abdullah Uçgun, “Çocuklarımız evlerinden çıkıp yürüyerek gidiyorsa sokaktaki güvenliği, eğer servisle gidiyorsa servise teslim edildiği andan itibaren daha sonrasında o günkü eğitim programını tamamlayıp akşam evinin kapısından içeriye girene kadar bizim, yani kamunun sorumluluğundadır.” diye konuştu.

Toplantıya katılanlar karşılaşılan sorunları dile getirirken, sorunlara yerinde çözümler üretildi.



