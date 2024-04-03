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Alaşehir’in ilk kadın muhtarı Emine Dönertaş oldu

İHA İHA
03.04.2024 10:54
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinin ilk kadın muhtarı Dağhacıyusuf Mahallesi’nden Emine Dönertaş oldu.

Alaşehir’in ilk kadın muhtarı Emine Dönertaş oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna göre 87 mahalle muhtarından 46’sı yerini korurken, 41 mahalle muhtarı değişti.

Öte yandan ilçenin ilk kadın muhtarı Dağhacıyusuf Mahallesi’nden Emine Dönertaş oldu. Alaşehir’in en uzak mahallerinden Dağhacıyusuf’ta muhtar seçilen Emine Dönertaş, Alaşehir tarihinde bir ilke imza atarak, 3 erkek rakibini geçmeyi başardı. Evli 3 çocuk annesi, 4 torun sahibi 54 Yaşındaki Emine Dönertaş 2019 yerel seçimlerinde de aday olmuş ve seçimi 90 oy ile kaybetmişti. Mücadeleyi bırakmayan Dönertaş, Dağhacıyusuf Mahallesi’nde bin 63 oyun 413’ünü alarak mahallesinin ve Alaşehir’in ilk kadın muhtarı olma unvanını kazandı. Rakipleri İbrahim Yöntem 236, Kamil Akzeybek 271, Ayhan Mutlu 143 oy alabildiler.

Alaşehir’in ilk kadın muhtarı Emine Dönertaş oldu

Yerel Seçim 2024


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