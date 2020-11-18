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Alaşehir’in yeni atıksu arıtma tesisi faaliyete geçti

MANİSA HABERLERİ  | 18.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, 39 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir merkeze yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 39 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir merkeze yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa etti. Faaliyete alınan tesiste yılda 5,5 milyon metreküp atıksu arıtımı yapılacak.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımları ile Manisa’nın geleceğini yeniden inşa ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlanan Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı da tamamlandı. Yılda 5,5 milyon metreküp atıksu arıtımı yapılacak olan tesis faaliyete alındı. 100 bin kişilik nüfusa hitap edecek tesise 39 milyon TL yatırım yapıldı.
Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Mevcut atıksu arıtma tesisi günümüz şartlarına uygun olmadığı ve ihtiyaçları karşılamadığı için Alaşehir ilçemizin atıksularının arıtılması için yeni bir tesise ihtiyaç duyuldu. İdaremizce 39 milyon TL yatırım bedeli ile ilçemize modern bir tesis kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız tesiste atıksu arıtımına da başladık. Yaptığımız yatırımın hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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