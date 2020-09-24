Alaşehirli Kadınlar Alaşehir sınırlarını aştı

Ankara’da düzenlenen Kooperatifler Fuarına katılan Alaşehir Kadın Kooperatifinin standını ziyaret eden Manisalı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Alaşehirli kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun seçim meydanlarında en önemli vaatlerinden birisi olan ’Kadın kooperatifi kurarak, kadınların ekonomiye katılmasını sağlayacağız’ sözü üzerine Alaşehir’de kurulan S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri satışlarını Alaşehir dışına taşıdı. Alaşehirli kadınlar Ankara Kooperatifler Fuarı’nda stant kurarak satış yapmaya başladı. Kendisi de Manisalı olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Alaşehir Kadın Kooperatifi’nin standını ziyaret etti.

Alaşehir’de bir yılı aşkındır hizmet veren Kadın Kooperatifi Alaşehir sınırlarını aşarak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde açılan fuarlara katılmaya başladı. Ankara’da açılan Kooperatifler Fuarına da katılan Alaşehir Kadın Kooperatifi üyeleri stantlarında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ağırladı. Alaşehirli kadınların yaptıkları ürünleri beğenen Bakan Pekcan, kooperatif üyesi kadınları çalışmalarından dolayı kutlayarak başarılar diledi.

Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "Bir yılı aşkın süredir hizmet veren kooperatifimiz Alaşehir sınırları dışına çıkmaya başladı. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu, seçim öncesi kadınlarımızı üretime katacaklarını, ev ekonomisine destek vermek için kooperatif kuracaklarını söylemişti. Verdiği sözü tutarak, Alaşehirli kadınları kooperatif altında birleştirdi. Biz kadınlar bir yılı aşan süredir, hizmet veriyoruz. Bu gün de Ankara Kooperatif Fuarında yerimizi aldık. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan standımızı ziyaret ederek, bizleri onurlandırdı. Çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Çok mutlu olduk, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız Alaşehirimizi ve Alaşehirimizin üzümü, asma yaprağı, salçası gibi temel ürünlerini hem tanıtmak, hem de kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamak." dedi.



