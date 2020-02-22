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Alaşehirli otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaşanabilecek otobüs kazalarının önlenebilmesi için otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı yaptı.

Alaşehirli otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı yapıldı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaşanabilecek otobüs kazalarının önlenebilmesi için otobüs sürücüleriyle güvenlik toplantısı yaptı. Abdullah Uçgun başkanlığında yapılan toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesi ve otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, “İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de trafikte özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirleri paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemek. Otobüs kazaları sonucunda hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca hiç olmaması, azaltılması noktasında üzerimize düşenleri yapmak, bu konudaki hususları belirlemek noktasında hassasiyetle duruyor. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Gerek trafik kontrolü yapan emniyet ve jandarma görevlilerimiz gerekse de vatandaşlarımızın bir noktadan bir noktaya ulaşımını sağlayan otobüs şirketlerimiz üzerilerine düşenleri yaparlarsa üzücü kazalara meydan vermeyiz diye düşünüyorum." dedi.
Toplantıda trafikte karşılaşılan sorunlar dile getirilirken, sorunlara ilgili kurumlar tarafından çözümler üretildi. Trafikte karşılaşılan sıkıntıları en kısa sürede güvenlik birimlerine iletilmesinin istendi.
Alaşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Trafik Jandarma Komutanı Kd.Ast.M. Can Hazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, Sarıkız Turizm Firması yetkilileri, Özdemler Turizm Firması yetkilileri ve taşıma kooperatif başkanları katıldı.

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