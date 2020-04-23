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Alaşehirliler bayramı balkonlarından kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, yerel sanatçılardan oluşan bir grup, kamyon kasasında mahallelerde konserler vererek, vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 kardeşin yer aldığı orkestra, Alaşehir Belediyesinin organizasyonuyla verdikleri mini konserlerle evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına renk kattı.Alaşehirli yerel sanatçılar Memduh Tangül, Metin Tangül ve Ahmet Tangül kardeşlerden oluşan orkestra grubu kamyon üzerine kurdukları orkestra ile 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şarkı ve türküleri seslendirdiler.

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, yerel sanatçılardan oluşan bir grup, kamyon kasasında mahallelerde konserler vererek, vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 kardeşin yer aldığı orkestra, Alaşehir Belediyesinin organizasyonuyla verdikleri mini konserlerle evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına renk kattı.
Alaşehirli yerel sanatçılar Memduh Tangül, Metin Tangül ve Ahmet Tangül kardeşlerden oluşan orkestra grubu kamyon üzerine kurdukları orkestra ile 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şarkı ve türküleri seslendirdiler. Atatürk Bulvarı, İstiklal Caddesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı gibi büyük caddeler üzerinde belirli aralıklarla durarak, konser veren 3 kardeşe Alaşehirliler de balkonlarından eşlik etti. Balkonlara çıkan vatandaşlar ellerine aldıkları bayrakları sallayarak, şarkılara alkışlarla destek verip, eşlik etti. Bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

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İmsak
04:46
Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

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