Albayrakoğlu “Gelecek dönemlere imza atacağız”

MSA Film Post Production ilk film projesiyle Ekim ayında motor demeye hazırlanıyor.

İlk filmini Düzce’de çekeceğini açıklayan yapımcı Murat Albayrakoğlu, “Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile İstanbul’a yakın oluşunun diğer yapımcı firmalar için de eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. Ekim ayında çekimleri başlayacak olan komedi türündeki film, Recep İvedik 5 ve 6’da sinemaseverlerin beğenisini kazanan Düzceli başarılı oyuncu Nurullah Çelebi’nin başından geçen ilginç olayları konu ediyor” dedi.

“izleyici keyifli bir film izleyecek”

Başrol için Düzceli ünlü oyuncular ve Düzce’de yaşayan tiyatro sanatçılarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Yapımcı Murat Albayrakoğlu, projenin Düzce’nin tanıtımı noktasında kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Filmde, sinemaseverler keyifli bir komedi filmi izlemenin yanı sıra; Düzce’de ki Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti, Ceneviz Kalesi, Şelaleler, Efteni Gölü, Müze ve Ören yerlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yapımcı Murat Albayrakoğlu “Amacımız Düzce’yi Türkiye genelinde tanıtmak gibi görünse de aslında günümüz teknolojisini en iyi şekilde kullanarak tüm dünyaya tanıtmak. Dijital platformlar sayesinde Avustralya’daki izleyici de Düzce’yi tanıma fırsatı bulacak. Bu benim için her şeyden önemli çünkü Düzce benim karın boşluğum” dedi.