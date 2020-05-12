YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Aldığı televizyonun bozuk olduğunu söylediği mağaza sahibinin motosikletini gasbetti

Aldığı televizyonun bozuk olduğunu söylediği mağaza sahibinin motosikletini gasbetti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.05.2020 17:43 | Son Güncelleme

Aldığı televizyonun bozuk olduğunu söylediği mağaza sahibinin motosikletini gasbetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te satın aldığı televizyonun bozuk olduğunu öne sürüp silahla tehdit ettiği iş yeri sahibinin motosikletini gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 ay önce satın aldığı televizyonun bozuk olduğunu öne süren 1 kişi, 4 arkadaşını da yanına alarak gittiği işyeri sahibine silah çekti.

Silahla tehdit ettiği işyeri sahibinin motosikletini gasbeden saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

İşyeri sahibinin ihbarı üzerine şüpheliyi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, işyerine birlikte gittiği 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama:

AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama:

Kargo şubesine silahlı saldırı

Kargo şubesine silahlı saldırı

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:18
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bahçesinde bulduğu yaralı kargaya sahip çıkarak yetkililere teslim etti

Bahçesinde bulduğu yaralı kargaya sahip çıkarak yetkililere teslim etti

Korona günlerinde çiftçi unutulmadı

Korona günlerinde çiftçi unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.