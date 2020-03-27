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Aldudak’tan sağlık çalışanlarına teşekkür

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Sağlık çalışanlarının ülkenin en ücra köşesinde bile takdire şayan bir mücadele örneği sergileyerek, virüs ile mücadele ettiklerini belirten Aldudak, korona virüs ile mücadelenin, çok yönlü ve direktifler doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Aldudak’tan sağlık çalışanlarına teşekkür

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Sağlık çalışanlarının ülkenin en ücra köşesinde bile takdire şayan bir mücadele örneği sergileyerek, virüs ile mücadele ettiklerini belirten Aldudak, korona virüs ile mücadelenin, çok yönlü ve direktifler doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aldudak, "Nitekim karşı karşıya kaldığımız bu pandemide de, bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla, sağlık çalışanlarımız cansiperane bir mücadele örneği sergileyerek, başarılı tetkik ve tedavilerle dünyaya örnek teşkil etmekteler. Koronavirüs ile mücadelede göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarlık için, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetleri, basın mensupları, belediye çalışanlarımız ve isimlerini sayamadığımız bir çok meslek kuruluşlarının sahada, canını dişine takarak, halkımızın gelecekte de refah ve huzur içinde yaşaması için zaman mefhumu gözetmeksizin layıkıyla görevlerini icra eden, bütün kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Yaşlılarımıza saygıyı ihmal etmeyelim"
‘Evde Kal Türkiye’ kampanyasını desteklediğini belirten Aldudak, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini dile getirdi. Aldudak, "Bu kampanyaya destek olmaya çalışıyoruz. Ancak, basında yansıyan, bazı görüntüler hepimizi üzmekte. Yaşlılarımız bizim kıymetlimizdir. Geçtiğimiz günlerde vuku bulan menfur olayları kınıyoruz. Dinimiz ve geleneklerimiz, büyüklerimize karşı saygı, küçüklerimize ise sevgi temelinde yaklaşmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Yaşlılara reva görülen saygısızlığı kınıyorum. Büyüklerimize karşı yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Gençlerimizin art niyetle davrandıklarını düşünmek istemiyorum. Muhtemelen paniğe kapılma sonucu yapılmış yanlış davranışlar diye düşünüyorum. Temennimiz bu tür üzücü hadiselerin tekrarlanmaması yönündedir. Unutmamak gerekir ki, bizi biz yapan değerlerimizdir ve bu değerlerimize hepimizin saygı gösterip, riayet etmesi gerekir. İçinden geçtiğimiz bu sancılı dönemi, el birliği ve gönül birlikteliği yaparak, muvaffakiyetle sonlandırmak adına, herkesin daha mutedil davranarak, yapılan tembihlere uyması, temizlik ve dezenfekteye, maksimum ölçülerde dikkat etmesi, hepimizin temennisidir" şeklinde konuştu.

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