Aldudak’tan sağlık çalışanlarına teşekkür

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının ülkenin en ücra köşesinde bile takdire şayan bir mücadele örneği sergileyerek, virüs ile mücadele ettiklerini belirten Aldudak, korona virüs ile mücadelenin, çok yönlü ve direktifler doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aldudak, "Nitekim karşı karşıya kaldığımız bu pandemide de, bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla, sağlık çalışanlarımız cansiperane bir mücadele örneği sergileyerek, başarılı tetkik ve tedavilerle dünyaya örnek teşkil etmekteler. Koronavirüs ile mücadelede göstermiş oldukları üstün gayret ve fedakarlık için, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetleri, basın mensupları, belediye çalışanlarımız ve isimlerini sayamadığımız bir çok meslek kuruluşlarının sahada, canını dişine takarak, halkımızın gelecekte de refah ve huzur içinde yaşaması için zaman mefhumu gözetmeksizin layıkıyla görevlerini icra eden, bütün kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.