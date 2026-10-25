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Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rus yıldız Aleksey Batrakov, hem Süper Lig'deki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ses getirmeye devam ediyor. Rus gazeteci Alexander Yershov, sarı-kırmızılıların genç futbolcudan çok büyük bir ekonomik kazanç elde edeceğini öne sürdü.

Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası
Emre Şen
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği ve kısa süre içerisinde hem taraftarların sevgisini kazanan hem de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Aleksey Batrakov, ülkesi Rusya'da da gündemden düşmüyor. 25 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kulübe imza atan genç futbolcunun performansı, Rus basınından gazeteci Alexander Yershov tarafından değerlendirildi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE YILDIZLARLA OYNAMAK ONU GELİŞTİRİYOR"

Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası 1

Batrakov'un kariyer basamaklarını hızla tırmandığına dikkat çeken Alexander Yershov, oyuncunun Türkiye'deki uyum sürecini tamamen atlattığını belirtti. Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 2 golün öz güvenini artırdığını vurgulayan Yershov, "Galatasaray'da üst düzey yıldızlarla birlikte olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin onu daha da iyi bir noktaya taşıyacağından eminim. Sadece kendine güven duymaya ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"LOKOMOTİV MOSKOVA MALİ SORUNLAR NEDENİYLE SATMAK ZORUNDA KALDI"

Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası 2

Batrakov'un transfer sürecine dair de bilinmeyenleri anlatan Rus gazeteci, Lokomotiv Moskova'nın ekonomik sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Lokomotiv'in normal şartlarda oyuncuyu çok daha yüksek bedeller olmadan bırakmayacağını belirten Yershov, "Lokomotiv, Batrakov’u daha düşük bir bedel karşılığında asla satmazdı. Sözleşmesinde yalnızca ilk beş ligdeki kulüpler için geçerli bir tazminat maddesi bulunuyordu. Lokomotiv'in mali sorunları vardı ve paraya ihtiyacı vardı. Bu nedenle Galatasaray'a transfer olabilmesi adına Batrakov'un menajerleri bu anlaşma kapsamında almayı bekledikleri paradan vazgeçtiler" dedi.

"GALATASARAY BATRAKOV'U İKİ KATI FİYATA SATABİLİR"

Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası 3

Galatasaray'ın bu transferden gelecekte çok büyük bir kâr elde edeceğini iddia eden Alexander Yershov, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek oyuncuya güvenmeleri gerektiğini söyledi. Yershov, "Galatasaray'ın Batrakov'u aldıkları rakamın yaklaşık iki katı bir fiyata, yani 50 milyon Euro seviyelerinde satabileceğine eminim" diyerek genç yıldızın piyasa değerinin katlanarak artacağını öngördü.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Aleksey Batrakov
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