Aleksey Batrakov için Fenerbahçe derbisi öncesi transfer iddiası

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği ve kısa süre içerisinde hem taraftarların sevgisini kazanan hem de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Aleksey Batrakov, ülkesi Rusya'da da gündemden düşmüyor. 25 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kulübe imza atan genç futbolcunun performansı, Rus basınından gazeteci Alexander Yershov tarafından değerlendirildi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE YILDIZLARLA OYNAMAK ONU GELİŞTİRİYOR"

Batrakov'un kariyer basamaklarını hızla tırmandığına dikkat çeken Alexander Yershov, oyuncunun Türkiye'deki uyum sürecini tamamen atlattığını belirtti. Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 2 golün öz güvenini artırdığını vurgulayan Yershov, "Galatasaray'da üst düzey yıldızlarla birlikte olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin onu daha da iyi bir noktaya taşıyacağından eminim. Sadece kendine güven duymaya ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"LOKOMOTİV MOSKOVA MALİ SORUNLAR NEDENİYLE SATMAK ZORUNDA KALDI"

Batrakov'un transfer sürecine dair de bilinmeyenleri anlatan Rus gazeteci, Lokomotiv Moskova'nın ekonomik sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Lokomotiv'in normal şartlarda oyuncuyu çok daha yüksek bedeller olmadan bırakmayacağını belirten Yershov, "Lokomotiv, Batrakov’u daha düşük bir bedel karşılığında asla satmazdı. Sözleşmesinde yalnızca ilk beş ligdeki kulüpler için geçerli bir tazminat maddesi bulunuyordu. Lokomotiv'in mali sorunları vardı ve paraya ihtiyacı vardı. Bu nedenle Galatasaray'a transfer olabilmesi adına Batrakov'un menajerleri bu anlaşma kapsamında almayı bekledikleri paradan vazgeçtiler" dedi.

"GALATASARAY BATRAKOV'U İKİ KATI FİYATA SATABİLİR"

Galatasaray'ın bu transferden gelecekte çok büyük bir kâr elde edeceğini iddia eden Alexander Yershov, sarı-kırmızılı taraftarlara seslenerek oyuncuya güvenmeleri gerektiğini söyledi. Yershov, "Galatasaray'ın Batrakov'u aldıkları rakamın yaklaşık iki katı bir fiyata, yani 50 milyon Euro seviyelerinde satabileceğine eminim" diyerek genç yıldızın piyasa değerinin katlanarak artacağını öngördü.