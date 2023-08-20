ALES 2 SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyorlar. İşte ALES 2023 soruları ve cevap anahtarı...

ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

