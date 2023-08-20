EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES 2 SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

ALES 2 SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

20.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2 soruları ve cevapları bugün gerçekleştirilen sınav sonrası merak edildi. ÖSYM tarafından organize edilen ALES 2 sınavı 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. ALES 2 soruları ve cevap anahtarı PDF olarak ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki, ALES 2 soruları ve cevapları açıklandı mı?

ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyorlar. İşte ALES 2023 soruları ve cevap anahtarı...

ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

optik form 3

Sınava başvuran adaylar 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

optik form

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!
Öğretmenler dikkat! Başvurular o tarihte başlıyorÖğretmenler dikkat! Başvurular o tarihte başlıyor
Anahtar Kelimeler:
ALES ales 2 ales soruları pdf

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.