ALES 2 SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyorlar. İşte ALES 2023 soruları ve cevap anahtarı...
20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar 20 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
ALES 2 sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.