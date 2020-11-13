Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar: Türk televizyonlarında bir milat...

Alev Alev dizisinde Cemre karakterine hayat veren Demet Evgar, Brand Week Istanbul’un ‘Kadın ve Kadın Hikayeleri’ bölümünde konuştu.

Evgar, ‘’Ne yazık ki toplumumuzda kadınlara, kadının istediğini seçme ya da yapmama hakkı tanınmıyor. Bu anlamda sadece Türkiye değil, dünyaca çok ilkel bir yerdeyiz’’ dedi.

Özellikle bu yıl Türk televizyonlarında bir milat yaşandığını ve dizilerde kadının sadece bir erkeğin etrafında dönen hikayelerinden ziyade, başlı başına kadın hikâyelerine yer veren yapımların artmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

