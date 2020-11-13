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  4. Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar: Türk televizyonlarında bir milat...

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar: Türk televizyonlarında bir milat...

13.11.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar: Türk televizyonlarında bir milat...

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar katıldığı bir seminerde kadın hikâyelerinin televizyonda daha fazla yer almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Alev Alev dizisinde Cemre karakterine hayat veren Demet Evgar, Brand Week Istanbul’un ‘Kadın ve Kadın Hikayeleri’ bölümünde konuştu.

Evgar, ‘’Ne yazık ki toplumumuzda kadınlara, kadının istediğini seçme ya da yapmama hakkı tanınmıyor. Bu anlamda sadece Türkiye değil, dünyaca çok ilkel bir yerdeyiz’’ dedi.

Özellikle bu yıl Türk televizyonlarında bir milat yaşandığını ve dizilerde kadının sadece bir erkeğin etrafında dönen hikayelerinden ziyade, başlı başına kadın hikâyelerine yer veren yapımların artmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

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