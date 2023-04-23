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Alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Kaza, 04.00 sıralarında D-130 Karayolu Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük’e seyir halindeki Mustafa Özay idaresindeki 41 E 0320 plakalı BMW marka otomobil, Amiral Sağlam Caddesi’nden ana yola çıkan K.Ö. hakimiyetindeki 16 AOR 770 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar orta refüje ve yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. İki sürücünün de yaralandığı kazada, BMW marka otomobil ise alev aldı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle birlikte yardıma koştu. Çalışanlar, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartırken, bir yandan da yangına müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan iki yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye kaldırılan sürücülerden Mustafa Özay’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özay’ın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Şirinköy Camii’nde kılınan namazın ardından İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

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